AA

Bakan Dönmez, videokonferans yöntemiyle katıldığı Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) 12. Olağan Genel Kurulunda, bugünün Dünya Yenilenebilir Enerji Günü olduğunu hatırlattı.

Bu günü en fazla kutlamayı hak eden ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu vurgulayan Dönmez, "2002 yılına kadar yapılan yatırımların 4 katından daha fazlasını son 19 yılda yaptık. Türkiye, 20 yıl önce küresel yenilenebilir enerji istatistikleri içerisinde son sıralarda yer alırken, bugün yenilenebilir enerji kurulu gücüyle Avrupa’da 6. dünyada 13. sırada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Dönmez, 20 yıl öncesine kadar rüzgarın, biyokütlenin ve jeotermalin toplam kurulu gücü 19 ila 28 megavat arasında iken, bugün rüzgar enerjisinde kurulu gücün 10 bin megavatı zorladığına dikkati çekerek, güneşte bu gücün 7 yılda 7 bin 154 megavata çıktığını söyledi.

Türkiye'nin kendi teknolojisi, insan kaynağı ve bilgi birikimiyle dünyayla çok daha başarılı bir şekilde rekabet edebilen bir role büründüğünü dile getiren Dönmez, bu süreçte savunma sanayisinden yenilenebilir enerji teknolojilerine, denizlerdeki arama ve sondaj çalışmalarından madenciliğe kadar her alanda yeni bir vizyon geliştirildiğini belirtti.

Dönmez, bu kapsamda Türkiye’nin geleceğini genç mühendislerin planladığını ve genç mimarların inşa ettiğini vurgulayarak, "Türkiye'yi sadece enerjide değil enerji teknolojilerinde de merkez ülke haline getiriyoruz. Özellikle yenilenebilir enerjide ortaya koyduğumuz projelerde yerli teknoloji gibi şartlarla yatırımcılarımızı Ar-Ge ve inovasyona yönlendiriyoruz. Bu teşvikimizin en güzel örneklerinden birisi Ankara'da kurulan Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası oldu. En büyük güneş enerji santrali Karapınar GES2'de kullanılan panelleri üreten fabrikamızla güneşte yerli teknoloji için düğmeye basmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"MADDİ VE BEŞERİ YATIRIMLAR DEVAM EDECEK"

Dönmez, genç mühendis ve mimarların Türkiye'yi hedeflerine ulaştırma noktasında büyük rol oynadığına işaret ederek, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralindeki nükleer enerji uzmanlarının yanı sıra hidrokarbon aramalarında da Türk mühendislerinin çalışmalarıyla sonuçlara ulaşıldığını belirtti.

Öte yandan denizlerdeki sondajlara yardımcı su altı robotu Kaşif'ten yerli otomobilin bataryasında kullanılacak yerli lityum tesisine kadar birçok alanda yerli teknolojinin ekonomiye kazandırıldığını aktaran Dönmez, bugüne kadar yaklaşık 150 kilogram lityum karbonat üretildiğini ve yıllık 600 ton üretecek asıl tesis için de parametre oluşturma çalışmalarının başladığını açıkladı.

Dönmez, Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrallerinden birisi olan Keban'daki sekiz jeneratörün üçünün de yerlileştirildiğini belirterek, hem cari açığın kapanması için hem de teknolojik birikim için hayati bir adım atıldığını dile getirdi.

Bu kapsamda hem maddi hem de insana yatırımların devam edeceğine işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Tüm bu devinimin kalbinde ise özüne inanmış, kendisinin olana saygılı ve benliğine yabancılaşmamış mühendislerimiz ve mimarlarımız yer alacak. İnsan özünü unutur, ben idrakini kaybederse ne bilimin, ne teknolojinin, ne de bilginin ışığından faydalanamaz. İşte, MMG bizler için teknik birlikteliğin yanında bu benlik bilincini de aşılaması nedeniyle müstesna bir yere sahip. Bu vesileyle MMG'de görev yapan bütün kardeşlerimize ve büyüklerimize de hassaten teşekkür ediyorum."