Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Bakan Dönmez: “Saros Körfezi’ndeki FSRU ocak ayında devreye girecek”

Saros Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi’nin (FSRU) ocak ayında devreye gireceğini bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz kullanımının bu yıl yüzde 10-12 oranında daha az olacağını açıkladı

Giriş: 13.12.2022 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Dönmez: “Saros Körfezi’ndeki FSRU ocak ayında devreye girecek”
AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğalgaz kullanımının mevsimsel koşullardan dolayı bu yıl geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olacağını ifade eden Dönmez, elektrik üretiminde bu yıl yenilebilir üretim payının daha iyi olduğunu kaydederek, geçen sene mevsimin kurak geçtiğini ve mecburen gazla telafi edildiğini hatırlattı.
Doğalgaz depolarının sürekli kullanılacağı düşüncesinin yanlış olduğuna dikkati çeken Dönmez, “Depolar boru gazının karşılayamadığı ihtiyacı karşılamak için oluşturuldu. Kaynaklardan birinde sorun olabilir, geçen sene olduğu gibi. Onları dikkate aldığımızda depolar kritik” dedi.

Dönmez, Saros Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi’nin (FSRU) ocak ayında devreye alınacağını açıkladı.

Türk Akım'da tam kapasiteye yakın çalışıldığını, kontrat kapasitesi ile boru kapasitesi arasında çok fark olmadığını söyleyen Dönmez, Umman ile LNG alımı konusunda da müzakerelerin devam ettiğini ve görüşmelerin olumlu olduğunu ifade etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Türkiye'nin mimari harikaları
Türkiye'nin mimari harikaları
Muhtar, kan izli aracına 2 kilometre uzakta bulundu
Muhtar, kan izli aracına 2 kilometre uzakta bulundu
Cehennem gezegen diğer adıyla Süper Dünya 55 Cancri e!
Cehennem gezegen diğer adıyla Süper Dünya 55 Cancri e!
Bir bölge için fırtına uyarısı! 2 il için
Bir bölge için fırtına uyarısı! 2 il için "turuncu" 11 kent için "sarı" alarm!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.