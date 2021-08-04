Bakan Dönmez, Muğla Kemerköy Termik Santrali’nde yangına karşı alınan önlemleri inceleyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali’nde yangına karşı alınan önlemleri incelemek üzere Muğla’ya gitti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen yangının Kemerköy Termik Santrali’ne ilerlemesine karşı alınan önlemleri incelemek üzere bölgeye gitti. Ayrıca Bakan Dönmez’in yapacağı incelemelerin ardından açıklama yapması bekleniyor.