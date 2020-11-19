Bakan Dönmez, maden sektörünün temsilcileriyle görüştü:

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Dönmez, video konferans yöntemiyle maden sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Cari açığı azaltmak için potansiyeli yüksek altın, bor ve kömür gibi yerli kaynakların aranması, geliştirilmesi ve işletilmesi için sürekli gayret gösterildiğini vurgulayan Dönmez, bu bağlamda özel teşebbüslerin katkılarını da önemsediklerini söyledi.

Dönmez, yaptıkları değişiklikle kömür işletmelerinde destek ödemesi alanların sayısını 44'e çıkardıklarını ifade ederek, "2016'dan bugüne kadar toplam 223 milyon lira destek ödemesi yaptık. 2019'da Türkiye'deki toplam 91bin 431 megavatlık kurulu gücümüzün yüzde 12,4'ünü yerli linyit ve taşkömürü santralleri, yüzde 10'unu ise ithal kömür santralleri oluşturuyor. 2020 Ekim sonu itibarıyla elektrik üretimimizin yüzde 34'ünü kömürden karşılıyoruz." diye konuştu.

Küresel enerji sektörünün yenilenebilir enerji merkezli büyüme eğiliminde olduğuna işaret eden Dönmez, şöyle devam etti:

"Ancak kömür yakıtlı termik santraller baz yük santralleri olması nedeniyle önemini sürdürmeye devam edecek. Uluslararası Enerji Ajansı küresel kömür talebinin 2040'a kadar günümüz taleplerine benzer eğilimde seyredeceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra dijitalleşme, yapay zeka, blockchain, otonom teknolojiler, elektrikli araçlar gibi kullanımı artan üst düzey teknolojilerle birlikte her alanda elektrik enerjisine ihtiyaç daha da artıyor. Böylesi bir dönemde yerli kaynaklardan elektrik üretimine olan talebin artacağını öngörmek zor değil. Mümkün olan en iyi ve en gelişmiş teknolojilerin kullanılarak yerli kaynaklarımıza dayalı temiz kömür santrallerinin kurulması bu kapsamda önemli yatırım fırsatlarından biri olacak."

- Madencilikte denetim

Dönmez, madenlerde denetimleri artırdıklarını belirterek, "2017'de 6 bin 517, 2018'de 8 bin 88, 2019'da ise 8 bin 602 madeni yerinde denetledik. 2019'daki denetim sayımız bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek sayı oldu. 2020'de ise bugüne kadar 4 bin 662 maden ruhsat sahasını denetledik."dedi.

Madencilikte yaklaşık 130-140 bin civarında doğrudan istihdam sağlandığını ifade eden Dönmez,"Madencilik ihracatı yıllık 4-5 milyar dolar civarında. Buna karşılık 2 katına varan ithalatımız söz konusu. Altında ise bu yıl istisnai bir durum söz konusu olacak. Sadece altın ithalatımız ilk 8 ayda 16 milyar doları aştı. Yıl sonuna doğru belki de 20 milyar dolara yaklaşacak." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Türkiye'de 85'i yer altı işletmesi, 250'si açık işletme, 60'ı da hem açık hem yer altı işletmesi olmak üzere toplam 395 kömür ruhsatının bulunduğuna işaret ederek, "Cari açığımızın kapanmasında yerli kömürün katkısı çok büyük. Bin megavat kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda, bu santralin yıllık üreteceği elektrik miktarı ile yıllık yaklaşık 1,24 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Maddi olarak da cari açığımızın kapanmasına yıllık yaklaşık 240 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.