Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması

Bakan Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı "Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu 18'nci RLC Günleri"nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kendisinin de Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun olduğunu söyleyen Dönmez, "Belki aranızdan bir bürokrat, bugün henüz bilgi olarak bir kıvama gelmemiş enerji alternatiflerini ortaya koyacak bir bilim adamı, TOGG gibi yerli ve milli yeni otomobiller üretecek teşebbüs sahibi iş insanları, belki bir ya da birçok Bakan çıkacak. Onun için ben ülkemiz ve insanlık adına gösterilen her türlü gayreti takdirle karşılıyorum." diye konuştu.
Bakan Dönmez, bu etkinlikle sektör firmalarının öğrencilerle bir araya gelmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması, çeşitli iş ve staj imkanları sunulmasının önemine işaret etti.
Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için sondaj çalışmaları, nükleer santraller ve yenilenebilir enerji gibi seçenekleri kullandığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:
"Malumunuz Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz. 540 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi bulduk ve bu gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz. Bu gaz rezervi, tüm Türkiye'deki mesken ve konutların hepsinin 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte."
Dönmez, Türkiye'nin hali hazırda 100 bin megavat kurulu güce sahip bulunduğunu ve bunun 54 bin megavatının yenilenebilir enerji kaynaklı olduğunu söyledi.
Dünyanın bir enerji darboğazından geçtiğine işaret eden Dönmez, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 55-60'ını yerli kaynaklardan sağladığını dile getirdi.
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