Bakan Dönmez'den 'doğalgaz dağıtım merkezi' açıklaması

İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye'den Avrupa'ya doğal gaz dağıtım merkezi için talimatları Putin ile verdik” ifadeleri ile duyurduğu doğal gaz dağıtım merkezine ilişkin, “Bakanlıktan arkadaşlar çalışıyorlar bizim öteden beri gaz merkezi, ticaret merkezi olmayla ilgili hedefimiz vardı. Onun son şeklini vermeye çalışıyoruz. (Görüşme takvimi) Daha bir şey yok. Prensipte ‘görüşelim’ dendi. Bizim taraftaki çalışmaları bitirmemiz lazım” dedi.

Bakan Dönmez, Rusya ile doğal gazın yanı sıra petrol konusunda iş birliğinin mümkün olup olmadığı sorusuna ilişkin, “Bizde ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor. Özel sektör TÜPRAŞ var. TÜPRAŞ’ın 4 tane rafinerisi var. Onlar da kendi teknik spektlerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden ticaret yapıyorlar. Bunların birçoğu bir yıl öncesinden sözleşme yapılarak yapılıyor. Yani spot alımları çok değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Bir anda ben şuradan alayım, almayayım demekle olmuyor. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor” diye konuştu.