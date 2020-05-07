Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını ve alınan önlemler tüm sektörleri etkiledi. Geniş anlamda enerji sektörü, bu dönemden en çok etkilenen alanların başında geldi. Akaryakıt tüketimi yüzde 40 oranında azaldı. Sanayinin ve ticarethanelerin gaz ve elektrik talebi düştü. Milyonca vatandaş, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı için konutta elektrik ve gaz tüketimi bir miktar artış gösterdi.

Bu dönemde faturalar arttı. Buna bağlı olarak fatura şikayetleri de yoğunlaştı. Gerek doğal gazda, gerekse de elektrikte tahsilatlar düştü. Tahsilattaki düşüşün, “çift haneli” olduğu belirtiliyor.

ZİRVE YAPACAK

Ankara’da, bugün enerji odaklı önemli bir zirve yapılacak. Enerji Bakanı Dönmez, saat 15.00’te TOBB bünyesindeki enerjiyle ilgili sektörlerin meclis başkanları ile telekonferansla bir toplantı yapacak. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun da toplantıya katılacağı belirtildi.

SEKTÖRÜN SORUNLARI KONUŞULACAK

Toplantıda, petrol ve petrol ürünleri, LPG, doğal gaz ve elektrik sektörlerinin meclis başkanları, koronavirüs salgını sonrasında yaşananlara ilişkin bilgi verecek. Sektörlerin, sorunları dile getirilecek. Talep ve önerileri dinlenecek.

Bakan Dönmez’in de söz konusu sektörleri dinledikten sonra katılımcılara bakanlığının yaklaşımlarına ilişkin değerlendirmede bulunması bekleniyor.