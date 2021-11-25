AA

Bakan Dönmez, "2022'nin ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle bir arama kuyusu daha kazmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Dönmez, "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Doğal gazda ise toplam 347,3 milyon metreküp üretim gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.