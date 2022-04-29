Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırşehir'de Vali İbrahim Akın'ı ziyaret ederek, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Daha sonra AK Parti Kırşehir İl Teşkilatına geçen Yanık, İl Başkanı Seher Ünsal ve parti yöneticileriyle basına kapalı toplantı yaptı.
Ahi Evran Veli Türbesi'ni de ziyaret edip dua eden Bakan Yanık, çıkışta çay bahçesinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.
Yanık, ardından Kırşehir'de 25 Mart'ta kaybolan iki gençten Kızılırmak kıyısında cesedi bulunan Şeyma Demir'in, merkeze bağlı Akçaağıl köyündeki ailesini ziyaret etti.
"EN AĞIR CEZAYI ALACAKLARINDAN HİÇ KUŞKUM YOK"
Bakan Yanık, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını söyledi.
Ailenin de çok üzgün olduğunu belirten Yanık, şöyle devam etti:
"Allah gani gani rahmet etsin. Biz süreci başından beri takip ediyoruz. İlk andan itibaren, tüm kolluk güçleri, arama tarama ekipleri, kurum ve kuruşların tamamı sürecin en başından itibaren çok yakından takip ediyorlar. Faillerin yakalanmış olması tabii bizim için bir nebze de olsa teselli edici bir unsur. Bundan sonraki süreçte de hak ettikleri biçimde, eylemlerine uyan biçimde, en ağır cezayı alacaklarından benim hiçbir kuşkum yoktur. Biz Bakanlık olarak hem olayın tarafı ve müdahili olarak takip edeceğiz hem de ailemize her türlü maddi manevi desteği ihtiyaçları olukça yerine getireceğiz."
"GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜZ"
İki gençten sadece Şeyma Demir'in cesedine ulaşılabildiğini anımsatan Yanık, "Keşke hiç olmasaydı diye ümit eder ve bekleriz. Her türlü şiddetle AK Parti olarak aralıksız ve çok büyük bir ısrarla, iradeyle, hiç taviz vermeden, aralık vermeden, milletimizin huzuru, güvenliği için mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Gerçekten çok üzgünüz." diye konuştu.
Devlet, bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini dile getiren Yanık, "Bu ve benzeri vandallıklar faillerinin yanına kar kalmaz, yanına kar da bırakmayacağız. Devlet olarak bunun sözünü veririz, vermekle de yükümlüyüz." dedi.
Yanık, şiddetle mücadelede farkındalık yaratılmasının önemine dikkati çekerek, "Farkındalığı doğar doğmaz evlatlarımıza, çevremize, insanımıza öğreterek, anlatarak, şiddetle, suçla, kötülükle en iyi böyle mücadele edebiliriz. İyi olarak, iyi kalarak mücadele edebiliriz. Bunun için de el birliği ile hep beraber bu mücadeleyi yürütmemiz, bu toplumsal farkındalığı gerçekleştirmemiz, anlatmamız, iyiliği duyurmamız, iyiliği özendirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
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