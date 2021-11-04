Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı Twitter'den şu paylaşımda bulundu: Avrupa'da yükselen kadın haklarını ve başörtüsünü kısıtlayıcı söylem ve eylemleri kaygıyla izliyoruz. Müslüman kadınların inanç ve kıyafetleriyle ilgili yaşadıkları hak kayıplarının dile getirilmesine dahi tahammülü olmayan devletlerin demokrasi söylemini tutarsız buluyoruz.

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