Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan SED ödemelerinin başladığını ve ayın 15'ine kadar tamamlanacağını belirtti.
Aile bütünlüğünün korunması, çocukların eğitimden ve sosyal imkanlardan geri kalmaması için Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik SED hizmeti sunulduğunu anımsatan Yanık, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak çocuklarımızın korunması ve desteklenmesi amacıyla birçok hizmet sunuyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için aile bütünlüğünün önemini her zaman vurguluyoruz. Bu doğrultuda, çocuklarımızın ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmalarını önleyecek desteklerde bulunuyoruz. SED hizmetimiz de bunlardan biri. SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının eğitim ve diğer masraflarını karşılıyor. SED, her ay ailelerin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Çocuklarımız için bu ay 172 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapacağız. Ayrıca SED ile desteklenen çocuklarımızın sosyal ve kültürel imkanlardan yararlanmalarına yönelik faaliyetler de düzenliyoruz. Böylece ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının da akranları gibi ekonomik ve sosyal imkanlardan geri kalmamalarını sağlıyoruz."
Bakan Yanık, bu ay ödenecek 172 milyon lira ile 1 Ocak 2021'den bu yana ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yapılan SED ödemesinin yaklaşık 1,8 milyar liraya ulaşacağını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının SED hizmetinden halen 138 bin çocuğun yararlandığını ifade eden Derya Yanık, SED hizmetinden 18 yılda toplam 651 bin çocuğun yararlandığını belirtti.
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