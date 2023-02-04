HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik "Terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese temizler" açıklamasını yaptı.

"ŞU AN EVET DEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL" DEMİŞTİ

Macaristan ziyareti sırasında Bakan Çavuşoğlu basın toplantısı gerçekleştirmiş ve konuya yönelik "İsveç yükümlülüğünü yerine getirirse oturur konuşuruz. Ama şu an İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil" dedi. Çavuşoğlu ayrıca "Üçüncü toplantıyı iptal ettik. Brüksel’de olacaktı. NATO’da gördün. Süreç şeffaf olsun. Bu konuda en üst düzeyde de kayda geçiriyoruz" diye konuşmuştu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO