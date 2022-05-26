Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu ile Stoltenberg, 22 Mayıs'ta da telefonda görüşmüştü.