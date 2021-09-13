Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü

AA

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kısa süre önce Belgrad'da görüştüğüm Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı dostum Ivica Daçiç ile Gazi Meclisimizde bir araya geldik. Daçiç'in hem siyasette hem diplomaside uzun yıllara dayanan tecrübesi parlamentolar arası ilişkilerimizin hızla gelişmesine önemli katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.