Bakan Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna barışında hala umutluyuz

Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de öncelikli olarak Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını Antalya'da bir araya getirmesinin ardından müzakere heyetlerinin İstanbul'da görüştüğünü anımsatarak şunları söyledi:
"Bu, anlamlı ilerleme kaydettikleri toplantıydı. Sonrasında her iki taraf da bunu söyledi ama ne yazık ki Buça'dan ve diğer bazı bölgelerden gördüğümüz görüntüler nispeten olumlu havayı bozuyor ama biz hala umutlu ve temkinli iyimseriz. Aynı zamanda gerçekçiyiz. Zor konular var ama çabalarımızı sürdürmek zorundayız ve Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."
Çavuşoğlu, "Rusya ve Ukrayna arasında daha fazla toplantı yapılmasını bekliyor musunuz?" sorusuna, "Muhtemelen iki müzakere ekibi arasında daha fazla görüşme ve ardından muhtemel bir anlaşmayı başlatmak için dışişleri bakanları toplantıları bekliyoruz. Her iki taraf da iki devlet başkanının bir araya gelebileceği konusunda hemfikirdi ve her iki tarafın liderlerini de bir araya getirmeye teşvik ediyoruz." yanıtını verdi.
"TÜRKİYE HER EGEMEN ÜLKENİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILI"
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gürcistan konusundaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, Türkiye'nin hem komşuları hem de Gürcistan ve Ukrayna dahil her egemen ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda ilkeli bir duruş sergilediğinin altını çizdi.
"NATO'nun Gürcistan gibi daha fazla adım atması gereken yeni zorluklar olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta Çavuşoğlu, müttefiklerle toplantıda bu konuyu ele alacaklarını bildirdi.
"NATO ÜYELERİ VE DİĞER BİRÇOK ÜLKE UKRAYNA'NIN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR"
Çavuşoğlu, "Ukrayna'ya ağır silahların gönderilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Ukrayna'nın talebinin doğrudan Zelenskiy'den geldiğini gördünüz. 10 gün önceki NATO Zirvesi'ne hitap etti, ayrıca dışişleri bakanları ve savunma bakanları da seslendi. (Ukrayna'nın) İhtiyaçları çok açık. Tabii ki NATO olarak da bizim pozisyonumuz çok net. Ancak NATO üyeleri ve diğer birçok ülke Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılıyor."
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