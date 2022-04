Çavuşoğlu'ndan Putin-Zelenesky zirvesi açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere göçmen sorununa değin birçok konuda önemli açıklamalar geldi.

Bir televizyon programının canlı yayınına katılan Bakan Çavuşoğlu, "Putin ile Zelenesky Türkiye'de bir araya gelecekler mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Her ikisi de bir araya gelme konusunda olumlu şeyler söylüyor. Türkiye'de bir araya gelme planı hala masada. Şartlar oluşursa bir araya gelecekler. Her iki taraf için en zor konu Donbas ve Kırım'ın statüsü. Sonuçta iki liderin bir araya gelmesi hala masada soru ise ne zaman gelecekleri. Her an olabilir, çok uzun da sürebilir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan iki liderle de sürekli olarak temas halinde...

Çavuşoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"GÜVENLİ VE ONURLU GERİ DÖNÜŞ OLMALI"

"TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK GEREKİYOR"

İnsanları can güvenliği konusunda garanti altına almak lazım. İnsanlar ülkesine döndükten sonra temel ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Rejim af ilan ettiğini söylüyor, herkes dönsün diyor ancak bölgede sıkıntılar var. En önemlisi can güvenliği. Döndükten sonra temel ihtiyaçlarının da karşılanacağından emin olmaları lazım.