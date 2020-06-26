Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı GordanGordan GrlicGrlic RadmanRadman, Kosova Dışişleri Bakanı MelizaMeliza HaradinajHaradinaj-StubllaStublla ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi OliverOliver VarhelyiVarhelyi ile telefonda görüştü.

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