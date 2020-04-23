23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da koltuğunu video konferans sistemi ile bağlandığı Antalya'da yaşayan 13 yaşındaki şehit çocuğu Göktürk Nazilli'ye temsili olarak devrederek bu geleneği sürdürdü.
Göktürk Nazilli'nin, Çavuşoğlu ile video konferansla da olsa sohbet etme imkanı bulması ve bakanlık koltuğuna temsili olarak oturtulması şehidin ailesini sevindirdi.
Göktürk'ün annesi Ayşegül Nazilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel harekat polisi olan eşi Coşkun Nazilli'nin, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düştüğünü anımsattı.
Kendilerini hatırlayan ve oğlunun da 23 Nisan'da temsili olarak bakanlık koltuğuna oturmasını sağlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkür ettiklerini dile getiren şehit eşi Nazilli, "O kadar mutluyum ki aynı zamanda gururluyum. Bakanımıza böyle bir imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"UNUTULMAZ ANLAR YAŞADIM"
Göktürk Nazilli de devir teslim sonrası, Bakan Çavuşoğlu ile konuştuğunu, büyükelçilere sorular sorduğunu ve hayatı boyunca unutamayacağı anlar yaşadığını dile getirdi.
Bakan Çavuşoğlu'nun video konferanslı sürpriziyle çok heyecanlandığını ifade eden Nazilli, "Hayatımda ilk defa yaşadığım bir duyguydu. Çok heyecanlandım. Kısa süreliğine de olsa bakan oldum. Bu gerçekten beni mutlu etti, gururlandım. Bana böyle bir fırsatı tanıdığı için Bakanımıza teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
Göktürk Nazilli'nin 8 yaşındaki kardeşi Elif Gökçe Nazilli de ağabeyinin sevincine ortak oldu.
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