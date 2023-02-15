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Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine ilişkin iddialara yanıt

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışından yardım amaçlı gelen arama kurtarma ekiplerine ilişkin sosyal medyada yer alan iddialar hakkında konuştu.

Giriş: 15.02.2023 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine ilişkin iddialara yanıt
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Ankara’da düzenlenen ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ankara'da Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışından yardım amaçlı gelen arama kurtarma ekiplerine ilişkin sosyal medyada yer alan iddialar hakkında "Bazı arama kurtarma ekipleri ile ilgili iftiralar atıldı. Maleseef bunları yapanların önemli bir kısmı kendi medyamız ve sosyal medya kullanıcılarımız. Bundan ne elde ediyorlar bilmiyorum ama bu ülkelere ayıp ediyoruz" dedi.

"Şu anda arama kurtarma ekibi bakımından sahada bulunan ülke sayısı 76, personel 7 bin 607, ekip göndermesi beklenen 2 ülke daha var. 712 personel daha gelecek" diyen Çavuşoğlu "Şu ana kadar 12 ülkeden arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamlayarak ülkelerine döndüler" diye ekledi.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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