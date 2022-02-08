"19 insanın donarak ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır"

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Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlere ilişkin "19 masum insanın donarak ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile düzenlediği ortak basın toplantısında Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybeden düzensiz göçmenlere ilişkin konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor. Kim dur diyecek, insan hakları savunucuları ne diyecek?

Sorumlusu Yunanistan ile AB ve görmezden gelen ülkeler. 19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır

İş birliği önemli, bu göçmenlere nerede yaşarlarsa yaşasınlar yardımcı olmak lazım. Fakat burada göçmenlere karşı insanlık dışı davranışı kim yaparsa yapsın buna dur demek gerek."