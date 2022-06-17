Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zagreb’de Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu basın toplantısında "Terör örgütü, İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar vermeye çalışıyor. Özellikle İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor. PKK destekçisi bir milletvekili var, o da İsveç hükümetini adeta rehin almış" ifadelerini kullandı.