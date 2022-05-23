Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail ve Filistin'e ziyaret

AA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sayın Bakanımız, 2010 yılında Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilmiş bulunan Ortak Komite’nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere Filistin’i 24 Mayıs 2022 tarihinde ziyaret edecektir.

Sayın Bakanımızın bahsekonu ziyareti çerçevesinde, Filistin Dışişleri Bakanı Sayın Riyad Malki ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas’la da biraraya gelmesi planlanmaktadır.

Sayın Bakanımızın, 25 Mayıs 2022 tarihinde ise İsrail’i ziyaretle, İsrail Dışişleri Bakanı ve Alternatif Başbakan Sayın Yair Lapid’le ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapması, bu çerçevede, İsrail’le ikili ilişkilerimizin yanısıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.