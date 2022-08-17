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Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında, "Türkiye olarak İsrail'e büyükelçi atama kararı aldık.Filistin'in haklarını savunmaya devam edeceğiz " ifadelerini kullandı.

İsrail ile normalleşme sürecine ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail'de diyalog süreci başlamıştı. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçileri atamak da vardı. Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye açıklama yapmıştık. İsrail'den de olumlu adım geldi. Türkiye olarak İsrail'e büyükelçi atama kararı aldık. Hayırlısı olsun. Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor." dedi.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI: TAKDİRLE KARŞILIYORUM

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerin yenilenmesini takdirle karşılıyorum." dedi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda uzlaşıya vardığı belirtildi.

Lapid'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, iki ülke diplomatik bağları yeniden kurmak ve ilişkileri istikrarlı bir şekilde geliştirmek üzere anlaştı.

Açıklamada, "İki ülke arasında gelişen ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin derinleşmesine ve bölgesel istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacaktır." denildi.

LAPİD TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

23 Haziran 2022'de dönemin dışişleri bakanı şu an İsrail Başbakanı olan Yair Lapid, Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Çavuşoğlu, görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasında başlayan olumlu diyaloğu somut adımlarla ilerletme kararlılığının teyit edildiğini belirterek "Kısa vadede karşılıklı üst düzey ziyaretleri devam ettireceğiz. Dışişleri Bakanlıklarımız arasında ikili siyasi ve bölgesel istişareler önem taşıyor. Diğer taraftan diplomatik temsil düzeyimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık." ifadelerini kullanmıştı.