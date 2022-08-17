Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında, "Türkiye olarak İsrail'e büyükelçi atama kararı aldık.Filistin'in haklarını savunmaya devam edeceğiz " ifadelerini kullandı.
İsrail ile normalleşme sürecine ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail'de diyalog süreci başlamıştı. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçileri atamak da vardı. Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye açıklama yapmıştık. İsrail'den de olumlu adım geldi. Türkiye olarak İsrail'e büyükelçi atama kararı aldık. Hayırlısı olsun. Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor." dedi.
İSRAİL CUMHURBAŞKANI: TAKDİRLE KARŞILIYORUM
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerin yenilenmesini takdirle karşılıyorum." dedi.
İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda uzlaşıya vardığı belirtildi.
Lapid'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, iki ülke diplomatik bağları yeniden kurmak ve ilişkileri istikrarlı bir şekilde geliştirmek üzere anlaştı.
Açıklamada, "İki ülke arasında gelişen ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin derinleşmesine ve bölgesel istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacaktır." denildi.
LAPİD TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ
23 Haziran 2022'de dönemin dışişleri bakanı şu an İsrail Başbakanı olan Yair Lapid, Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmüştü.
Çavuşoğlu, görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasında başlayan olumlu diyaloğu somut adımlarla ilerletme kararlılığının teyit edildiğini belirterek "Kısa vadede karşılıklı üst düzey ziyaretleri devam ettireceğiz. Dışişleri Bakanlıklarımız arasında ikili siyasi ve bölgesel istişareler önem taşıyor. Diğer taraftan diplomatik temsil düzeyimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık." ifadelerini kullanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!