Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye sitem

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Strazburg'da Türk Başkonsolosluğunda vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, dünyada son 3 yıldır yaşanan Kovid-19 salgını, iklim değişikliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi gelişmelerin herkesi etkilediğini belirterek, Türkiye'nin uluslararası alanda artan önemine değindi ve Türk topluluğunun Fransa içinde her alanda yer almasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "2019'da burada başkonsolosluk ve daimi temsilciliğin açılışını beraber yapmıştık. Uzun yıllar burada görev yapmış bir kardeşinizim ve Strazburg'u iyi biliyorum. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde 2 yıl başkanlık yaptım. Fransa'da yaşayan kardeşlerimizin, toplumun içindeki öneminin arttığını görmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Özellikle savaşın ardından temel enerji kaynaklarının lüks haline geldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Hızlı değişen ve hepimizi sarsan bu süreç ciddi değişiklikleri beraberinde getirecek. Avrupa siyasi topluluğu zirvesinin de esas amaçlarından bir tanesi de bu. Bu durumda hak ve çıkarlarımızı korumak zorundayız. Bu krizlerin ülkemize ve milletimize etkisini en aza indirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"ARABULUCULUK ROLÜMÜZ DAHA ETKİN BİR HALE GELDİ"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ulusal hak ve hukukunu, bölgesinde istikrarlı bir şekilde korumayı sürdürdüğünü vurguladı ve şöyle konuştu:

"Suriye'den Libya'ya, Ege'den Akdeniz'e kadar hakkımızı korumakla mükellefiz. Bölgesel ve küresel krizlerin çözümüne, barış ve refaha katkı sağlamak da hedeflerimizden bir tanesi. Afganistan'dan Libya'ya, Ukrayna'dan Somali'ye barış ve istikrara destek oluyoruz. Bu rolü Türkiye'den daha aktif bir şekilde kullanan başka bir ülkenin olmadığını da söylüyoruz. Arabuluculuk rolümüz daha etkin bir hale geldi. Türkiye olarak hem Birleşmiş Milletlerde (BM) hem Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında (AGİT) hem de bizim girişimimizle İslam İşbirliği Teşkilatında (İİT) barış için arabuluculuk dostlar grubunun eş başkanlığını yapıyoruz. BM'de Finlandiya ile beraber, AGİT'te Finlandiya ve İsviçre ile beraber, İİT'de de Sekreterya, Suudi Arabistan ve Gambiya ile beraber arabulucuk grubuna eş başkanlık ediyoruz."

UKRAYNA SAVAŞINDAKİ SİYASİ SÜREÇTE EN AKTİF ÜLKE TÜRKİYE

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki siyasi süreçte Türkiye'nin en aktif ülke olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Ateşkesin tesis edilmesi için en çok çaba sarf eden, somut adım atan Türkiye oldu. Dünya bir gıda kriziyle karşı karşıya kaldığı zaman tahıl krizine BM ile birlikte çözüm bulan ülke Türkiye. BM Genel Sekreteri'nin açıklamalarına baktığımız zaman kendisi, görev süresinde yaptığı en faydalı işin tahıl krizini çözmek olduğunu söylüyor." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, BM gibi çatı kuruluşların Türkiye gibi önemli aktörler olmadan arabuluculukta yetersiz kaldığına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" sözünün önemini hatırlattı.

Ukrayna'da esir takası ve Zaporijya'daki nükleer santral konusunda da Türkiye'nin aktif rol oynadığını söyleyen Çavuşoğlu, uluslararası camianın Türkiye'nin bu rolünün devam etmesini istediğini belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgesindeki ülkelerle normalleşme sürecine ilişkin de "Biz bölgede istikrar istiyoruz. Ermenistan ile normalleşme konusunda Azerbaycan'ın zaferinden sonra bir fırsat çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri ile bir soğukluk vardı, telafi ediyoruz. Suudi Arabistan ile ilişkileri de rayına koyuyoruz. Mısır ve İsrail ile de normalleşme süreci devam ediyor fakat İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesi Filistin davası pahasına olamaz, olmayacaktır da." diye konuştu.

Irkçılık ve Müslüman karşıtlığının (İslamofobi), Avrupa'da giderek arttığını belirten Çavuşoğlu, "İnsan hakları ve demokrasinin beşiği dediğimiz AKPM'de de bu ırkçı tavırları destekleyen milletvekillerinin sayısının arttığını da üzülerek görüyoruz. Artan ekonomik sorunlar da bu siyasetçilerin ekmeğine yağ sürüyor. Bu bağlamda sizin çektiğiniz sıkıntıları çok iyi biliyor ve bu sorunları gidermek için çaba sarf ediyoruz. Özellikle İslamofobi gelişmelerini yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ERMENİSTAN DİASPORASINA KARŞI DAHA ÖRGÜTLÜ SES ÇIKARMA ÇAĞRISI

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak dünyada İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı içeren olaylara dair bir rapor hazırlamak üzere olduklarını da kaydetti.

Yurt dışında yaşayan Türklerin daha fazla teşkilatlanması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye söz konusu olduğu zaman bu birliği biraz daha göstermemiz lazım. ABD'de Türk-Amerikan yönlendirme komitesini kurduk. Ermeni diasporasının ülkemize yönelik iftiralarına karşı çok etkili çalışmalara başladılar. Avrupa'da da bu teşkilatlanmayı güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. 800 bin insanımızın yaşadığı Fransa'da siyasette daha etkili olabiliriz. Burada da maalesef bir Ermeni diasporası var ve bu Ermeni diasporasının bir bölümü iyi niyetli değil. Türkiye ile Ermenistan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşmeye de karşılar. İyi ilişkiler kurulmasına karşı, düşmanca tavır sergileyen bir diasporadan bahsediyoruz. Sizlerin de bu diasporaya karşı daha örgütlü bir şekilde ses çıkarmanızı bekliyoruz."

Çavuşoğlu, Avrupa'daki Türklerin vatandaşlık alması ve seçmen olarak kayıt yaptırmasının önemine de dikkati çekti.

KKTC TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NA ÜYE OLACAK

Türkiye-Fransa ilişkilerine dair Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı söylemlerini eleştirdi ve Fransa'da terör örgütleri FETÖ, YPG/PKK'nın varlık göstermesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Fransa'nın Türkiye karşıtı söylemlerine rağmen Afrika'da Türkiye istişareleri başlatmak istediği bilgisini paylaştı ve iki ülke arasında Afrika üzerine ilk istişare toplantısının Türkiye'de gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Fransa bizimle iş birliği yaptığı zaman görecek ki biz kimseyle rekabet etmiyoruz, Afrika'da veya başka bir yerde. Aynı şekilde Bizi dışlayan AB'ye de açıkça söylüyoruz ki bugüne kadar yaptıklarımızı AB ile beraber yapsaydık, bugün AB dünyada çok önemli bir aktör olarak ayakta alkışlanırdı." diye konuştu.

Türkiye'nin öncülüğünde Türk dünyasının da etkinliğini artırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, KKTC'nin kasım ayında Türk Devletleri Teşkilatında gözlemci üyelik statüsü elde edeceğini hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, etkinliğin ardından vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi.