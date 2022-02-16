Bakan Çavuşoğlu Kovid-19'a yakalandı

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Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı.Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.

Öte yandan 6 Şubat'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Milli Savunma Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada koronavirüsü atlattığını ve çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Çalışmalarına devam ettiğini belirten Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gitti.