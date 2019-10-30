Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar" dedi.

Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisinin sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etmesiyle ilgili olarak da "Bunun yok hükmünde olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik." diye konuştu.

BAKAN AKAR: MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI

Milli Savunma Bakanı Akar da ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, "Bu tasarılar iki ülke arasındaki müttefiklik ruhuna aykırıdır" ifadelerini kullandı.