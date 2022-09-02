Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı ile görüştü

DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belgrad’daki günümüze Karadağ Başbakanı Abazovi ile görüşerek başladık. Balkanların istikrarı ortak önceliğimiz. Ekonomik ilişkilerimizi de ele aldık" dedi.

* Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.