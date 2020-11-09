Bakan Çavuşoğlu Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti

AA

Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerin katılımıyla her yıl düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın on ikincisi vesilesiyle Şehitliği ziyaret eden Çavuşoğlu'na, Bakan Yardımcıları Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Büyükelçi Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran eşlik etti.

Çavuşoğlu, saygı duruşuyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından şehitlikteki anıta çelenk koydu.

Törenin sonunda Çavuşoğlu Bakan Yardımcılarıyla, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

- 12. Büyükelçiler Konferansı

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin katılımıyla 2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 12'incisi, bu yıl 9-10 Kasım'da düzenleniyor.

Konferans, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ilk defa karma bir yapıda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin merkezdeki büyükelçileri Konferansa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fiziken hazır bulunarak, yurt dışındaki büyükelçileri ise çevrim içi olarak katılacak.

Bu yılki teması "Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Diplomasisi: Gelenekten Geleceğe" olarak belirlenen 12. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hitapta bulunacak.