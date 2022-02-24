Bakan Çavuşoğlu Blinken'le görüştü

Bakan Çavuşoğlu, RF’nin Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu, bu operasyonu kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi ifade etti.

Çavuşoğlu ayrıca, Ukrayna’nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguladı ve diplomasi ve itidal için çaba göstereceğimizi belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşıyla ayrıca, konuya ilişkin BM, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi’nde devam etmekte olan süreçler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.