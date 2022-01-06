Bakan Çavuşoğlu, Bayramov ile Kazakistan'ı görüştü

Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.