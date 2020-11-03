Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'daki terör saldırısında yaralanan Türk genciyle görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Gültekin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gültekin, teröristin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda sağ bacağından yaralanmıştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen terör saldırısında 3 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.