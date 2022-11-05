İHA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP’li milletvekillerinin heyetin üzerine yürüyerek hakaret etmesiyle ilgili, “Türk mahkemelerine tepeden bakan, hakim ve savcılarımıza hakaret eden, el, kol sallayan bu kendini ve haddini bilmezlerin milletin saygın bir temsilcisi olmaya da hakları yoktur. Lütfen bu milletvekillerin dokunulmazlığını Anayasamızın ön gördüğü usullere uygun bir şekilde kaldırmak suretiyle bunları yargıya teslim edelim” dedi.

Bakan Bozdağ, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Yalova’da ilk olarak Valilik ziyareti gerçekleştirdi. Vali Erol ve il protokolü tarafından karşılanan ve valilik anı defterini imzalayan Bozdağ, sonrasında Yalova Adliyesi’ni ziyaret etti. Bozdağ, basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından AK Parti Yalova Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan programda konuşan Bozdağ, Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman’ın yargılandığı davada CHP’li milletvekillerinin mahkeme heyetinin üzerine yürümesi ve hakaretler etmesi nedeniyle Yalova ziyaretini öne çektiğini anlattı.

“HAKİMLER KİMSEDEN KORKMAYACAK. HİÇBİR BASKIYI ÜSTÜNDE HİSSETMEYECEK"

Yalova Adliyesi’nde hakim ve savcılarla bir araya geldiğini ifade eden Bozdağ, yargı üyelerine kimsenin emir ve talimat veremeyeceğini kaydetti. Yargı yetkisinin nasıl kullanılacağına dair TBMM’de dahi görüşme yapılamayacağına vurgu yapan Bozdağ, “Çünkü yargı görevi yapanlar. Herkesin hak beklediği yerde hakkını arayanlar, haklarına her türlü korku, baskı ve endişeden uzak karar veren hakimlerin anayasa, kanun ve hukuka uygun bir vicdani kanaatle karar versinler diye bütün bunlar temin ve tesis edilmiştir. Hakimler kimseden korkmayacak. Hiçbir baskıyı üstünde hissetmeyecek. Kanuna, dosyaya, delile bakacak hak kiminse ona bakacak tespit ettiği zaman hakkı sahibine bir dünya ayağa kalksa dahi onu teslim edecek. Bu büyük bir cesaret işidir” diye konuştu.

“ONLARA SALDIRMALARI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Bozdağ, siyasi kimlik taşıyan kişilerin mahkemeye baskı yapma haklarının olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

“CHP’nin içinde milletvekillerinin de bulunduğu siyasi temsilcilerinin Yalova’da mahkemeyi basmaları, hakim ve savcılara parmak ve el kol hareketleri yaparak sallamaları, onlara hakaret etmeleri, onlara saldırmaları asla kabul edilemez. Bu çok net söylüyorum, haddini bilmezliğin dik alasıdır. Kendini bilmezliğin ta kendisidir. Hukuk tanımazlığın bir ifadesidir. Hukuk devletini ayaklar altına almaktır. Bir yandan her gün yargı bağımsızlığı, tarafsızlığından bahsedeceksiniz. Adalet Yürüyüşü yapacaksınız. Öte yandan da istediğiniz gibi karar vermesi için mahkeme basacaksınız, mahkeme heyetine, yapmadık hakareti bırakmayacaksınız. Bu ne biçim adalet anlayışı, bu ne biçim hak hukuk anlayışı, bu ne biçim hukuk devleti anlayışı. Bunların gücü yok. Gücü yokken mahkeme basanlar, hakimlere parmak sallayanlar, hukuku tanımayanlar Allah muhafaza bunların azıcık gücü olsa hukuku da adaleti de nasıl ayakları altına alacaklarını bu son olay açık şekilde göstermektedir. Hak kim, hukuk kim, adalet kim, bu CHP’nin ilkel zihniyeti kim."

TBMM’YE FEZLEKE ÇAĞRISI

Mahkemede yaşananların kabul edilemeyeceğini söyleyen Bozdağ, konuyla ilgili hukuki sürecin başladığını dile getirerek şöyle konuştu:

“Mahkeme basmak, mahkeme heyeti başkanına el, kol sallamak, hakaret etmek, yargı görevini yapanları etkilemeye teşebbüs etmek, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek, hakaret bizim yasalarımızın da kabul etmediği muhtelif suçlardır. Bunların cezası da vardır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bunlarla ilgili adli tahkikatı başlatmış, vekillerle ilgili soruşturma yetkisi ve diğer yetkiler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olduğu için dosya buraya gönderilmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı’na, Cumhurbaşkanımız da meclise gönderecektir. Ben inanıyorum ki, TBMM’nin saygın üyeleri bu haddini ve kendini bilmez, hak ve hukuk tanımaz milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıracak parmak salladıkları yargının önüne onları çıkaracak. Buradan da TBMM’nin başkanı ve saygın üyelerine çağrıda bulunuyorum. Adalet Bakanı, HSK Başkanı olarak çağrıda bulunuyorum. Türk mahkemelerine tepeden bakan, hakim ve savcılarımıza hakaret eden, el, kol sallayan bu kendini ve haddini bilmezlerin milletin saygın bir temsilcisi olmaya da hakları yoktur. Lütfen bu milletvekillerin dokunulmazlığını Anayasamızın ön gördüğü usullere uygun bir şekilde kaldırmak suretiyle bunları yargıya teslim edelim. Yargının önünde Türk yargıçlarına hesap vermesini sağlayın. Ben eminim ki TBMM, Türk yargısının ve yargı görevi yapan hakim ve savcılarımızın onurunu kendi onuru gibi kabul edecek. Bu haksızlık karşısında milletin ortak sesinin tercümanı olacak bu kendini ve haddini bilmezlere hem hadlerini öğretecek hem kendilerini ne olduğu öğretecek hem hukuk devleti nedir onu ayan, beyan gösterecektir. Hiç kimse kusura bakmasın Türkiye eski Türkiye değil.”

Bozdağ, ardından partiye en çok üye kazandıran AK Partililere hediye takdiminde bulundu.

Programa Yalova milletvekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ilçe belediye başkanları da katıldı.