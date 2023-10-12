Bakan Bolat'tan cari açık değerlendirmesi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ağustos ayı cari açık verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Bolat değerlendirmesinde şu ifadleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayına ilişkin açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre, bir önceki yılın Ağustos ayında 2,8 milyar dolar, 2023 yılı Temmuz ayında 5,5 milyar dolar olan cari işlemler açığı yıllık %77,5 oranında, aylık ise %88,8 oranında düşüşle, bu yıl Ağustos ayında 619 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

• Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6,1 milyar dolar ile yılın en yüksek fazlasını vermiştir.

• Ağustos ayı itibariyle 12 aylık cari işlemler açığı 59,1 milyar dolardan 57 milyar dolara gerilemiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise son 12 aylık toplamda 37,5 milyar dolar fazla verilmiştir.

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• Ağustos ayında cari fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının aylık %32,8 oranında, yıllık ise %26,4 oranında azalarak 7,1 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olmuştur.

• Ağustos ayında hizmet ihracatımız 11 milyar dolar, seyahat gelirlerimiz ise 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşerek aylık bazda rekor seviyeye yükselmiştir. Böylece hizmet ve seyahat gelirlerimiz yıllıklandırılmış olarak Ağustos ayında sırasıyla 96,8 milyar dolar ve 45,5 milyar dolar gerçekleşerek rekorunu tazelemiştir.

• Eylül ayında Bakanlığımız geçici dış ticaret istatistikleri kapsamında dış ticaret açığımız aylık %42,4 oranında, yıllık ise %48,1 oranında azalarak 5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Eylül ayında cari fazla verilmesi beklenmektedir.

• Bakanlık olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli üreticiyi korumaya dönük uyguladığımız ithalat politikaları ile cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlıkla devam edecektir. Böylelikle bir taraftan Türkiye ekonomisindeki büyüme ortamı sağlamlaştırılacak diğer taraftan makroekonomik istikrarı kuvvetlendirici yapısal dönüşüm sağlanacaktır.

• “Katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ve yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ve adil bölüşüm” önceliklerimiz ile Türkiye ekonomisini Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak politikaları kararlılıkla hayata geçireceğiz."