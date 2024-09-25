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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat'tan ABD'de iş insanlarına çağrı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bolat'tan ABD'de iş insanlarına çağrı

        ABD'deki Türk iş insanlarına "oyun kurucu olma" çağrısında bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve ABD arasında çok büyük fırsatların oluşması için iş insanlarının çok daha efektif ve başarılı olabileceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 09:25 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:25
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        Bakan Bolat'tan ABD'de iş insanlarına çağrı
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk-Amerikan ilişkilerinde gelecekte birçok sektörde yeni olumlu gelişmelerin görüleceğini ifade etti.

        Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

        Bakan Bolat, son 22 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetlerinin Türkiye'yi krizlerin, savaşların ve dünyadaki büyük gerginliklerin dışında tutmayı başardığını, Türkiye'nin krizleri en iyi yönetebilen ülke konumunda olduğunu anlattı.

        Türkiye'nin ekonomisinin büyüklüğünü her alanda geliştirdiğini belirten Bolat, dış ticarette ise mal ihracatını 1987'deki aylık 1 milyar dolar seviyesinden bugün günlük 1 milyar dolara çıkardığını aktardı.

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        Bolat, Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme modelini uyguladığını kaydederek, "İnşallah önümüzdeki birkaç yıl cari işlemler açığının hep kontrol altında olduğu bir dönem görebileceğiz. Biz yaşadığımız salgın, savaş, deprem gibi felaketlerden sonra ekonomimizde bir dengeleme politikası uyguluyoruz" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve desteğiyle uygulanan ekonomi programıyla son bir yılda çok önemli bir dengeleme sürecinin başarıyla tamamlandığını aktaran Bolat, "Önümüzdeki dönemde daha düşük enflasyonla istikrarlı bir süreçte daha makul büyüme hedefleriyle yola devam edeceğiz" diye konuştu.

        "OYUN KURUCU OLMA"

        Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri de değerlendiren Bolat, iki ülke ilişkilerinin son 4 senede önemli bir ivme yakaladığını anlattı.

        Bolat, salgın döneminde tedarik zincirinde yaşanan aksamayla kaliteli üretim yapan, çalışkan iş gücü ile hızlı teslimatın olduğu Türkiye'den alım yapmanın Avrupalı ve Amerikalı ihracatçılar için çok cazip hale geldiğini ve o dönemde Türkiye'ye talebin arttığını kaydetti.

        Türkiye ve ABD arasındaki ticaretin son 4 yılda büyük bir artış gösterdiğini belirten Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl 35 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini aktardı.

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        Bolat, ABD'deki Türk iş insanlarının organize olmasının faydalarına dikkati çekerek, ​​​​​​​"Organize olan azınlıklar organize olamayan çoğunluklara galip geliyor. ABD'de nüfusun yüzde 2'sini oluşturan bir topluluk politikada, ekonomide, her alanda etkili olabiliyor." dedi.

        ABD'deki Türk iş insanlarının organize olması, güçlenmesi ve dayanışma içinde olmasının Türkiye'ye çok büyük bir güç katacağını vurgulayan Bolat, "Amerika'dan Türkiye'ye yatırımlar noktasında da oldukça iyi bir durumdayız ama gelecek daha ümit verici" diye konuştu.

        Bakan Bolat "Türk Amerikan ilişkilerinde önümüzdeki süreçte birçok sektörde yeni olumlu gelişmeleri hep birlikte göreceğiz" dedi.

        ABD'deki Türk iş insanlarına "oyun kurucu olma" çağrısında bulunan Bolat, Türkiye ve ABD arasında çok büyük fırsatların oluşması için iş insanlarının çok daha efektif ve başarılı olabileceklerini ifade etti.

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