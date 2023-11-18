Bakan Bolat: Mersin Limanı'nda 54 kilo kokain ele geçirildi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 54 kilo kokain ele geçirildiğini, 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplum sağlığımızı ve geleceğimiz olan gençlerimizi korumaya kararlıyız. Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerimizin Mersin Limanı’nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 54 kilo kokain ele geçirilmiş, olayla ilgisi bulunan 10 kişi Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatlarıyla gözaltına alınmıştır. Toplumların sosyal ve kültürel yapısını bozan, ekonomik zararlarıyla beraber insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Başarılı operasyonlarına bir yenisini ekleyen gümrük muhafaza ekiplerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Toplum Sağlığımızı ve Geleceğimiz Olan Gençlerimizi Korumaya Kararlıyız



Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin Mersin Limanı’nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 54 kilogram kokain ele geçirilmiş, olayla ilgisi bulunan 10 kişi Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın… pic.twitter.com/vYqots1xgo — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) November 18, 2023