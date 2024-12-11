Bakan Bolat İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran 29’uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı nedeniyle bulunduğu Tahran’da İran Ticaret, Sanayi ve Maden Bakanı Mohammed Atabek ile bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke olarak belirlenen 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşma konusunda iş birliğini çeşitlendirme noktasında değerlendirmede bulunduklarını, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi sürecini ve firmalardan gelen taleplerle ilgili durumu ele aldıklarını belirtti.

REKLAM advertisement1 Bakan Bolat toplantıda ayrıca İran ile kara yolu ticaretinin daha da artması noktasında sınır kapılarındaki çalışmaların ve faaliyetlerin hızlandırılması konusunda mutabık kalındığını ifade etti.