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Bakan Bilgin’den son dakika EYT yasası açıklaması! 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak, Meclis'e gelecek mi? EYT kimleri kapsıyor, koşulları nedir? Son durum haberleri

Bakan Bilgin’den son dakika EYT açıklaması! EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

EYT son durum, Emeklilikte Yaşa Takılan yaklaşık 900 bin emekli adayı tarafından yakından takip ediliyor. Medyada öne çıkan kaynaklara göre EYT yasası için 6 adımlı yol haritası ve 5 yeni formül üzerinde duruluyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den 3600 ek gösterge ve EYT yasası son dakika açıklaması geldi. İşte, Bakan Bilgin’in konuyla ilgili açıklaması…

14.05.2022 - 11:05 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • EYT son dakika gelişmeleri, yaş şartı nedeniyle gün bekleyen binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor.  Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar uzun süredir “EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak?” sorularına yanıt arıyor.  Emeklilik için gereken yaş, sigortalılık süresi ve prim günü ödeme şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik hakkı kazanabiliyor. Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş kritik öneme sahip olan EYT yasasının çıkması dört gözle beklenirken EYT yasası son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. İşte, Bakan Bilgin’in açıklaması ve konuyla ilgili merak edilenler…

  • BAKAN BİLGİN’DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

    EYT yasası son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi.

    Bakan Bilgin'in EYT ile ilgili açıklaması şu şekilde: "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya hepsi önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçilerimizi, çalışanlarımız endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında korumak.”

  • MECLİS'TEN EYT YASASI AÇIKLAMASI

    AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada EYT ile ilgili şu müjdeyi verdi:

    EYT'li kardeşlerimizin mutlaka durumunu ele alarak bununla ilgili düzenlemeyi de bütün kamuoyumuzla inşallah paylaşacağımızı bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmiştik. Şimdi, inşallah 3600'le ilgili gündemimiz temmuza kadar nihayetlenmiş olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

  • EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    EYT ve 3600 ek gösterge hakkında son dakika açıklamalarında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin net bir tarih belirtmedi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

  • EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE DEMEK, KİMLERİ KAPSIYOR?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

    8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

    8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

    BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.

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