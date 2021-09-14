Bakan Bilgin, Türk-İş'e bağlı işçilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde katıldığı programda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (Türk-İş) bağlı işçilerle bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de kamu sektöründe çalışan yaklaşık 700 bin işçiyle yapılan toplu sözleşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle büyük bir başarı sağlandığını belirtti. Bu başarının, Türkiye'nin başarısı, üretim gücünün göstergesi olduğunun altını çizen Bilgin, bunun aynı zamanda Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen demokratik reformların nasıl işlerlik kazandığını da gösterdiğini söyledi.
Bakan Bilgin, demokratik ülkelerin, toplu sözleşme mekanizmalarının işlediği, sendikal özgürlüğün, sendikal örgütlenmenin, emeğin korunduğu ülkeler olduğuna işaret ederek, "Türkiye, sadece demokratikleşme yolunda mesafe almamış, aynı zamanda yaşanılan salgın sürecinde sosyal devletin bütün imkanlarını başta sağlık sektörü olmak üzere her alanda seferber ederek, gelişmiş ülkelerin yaşadığı sefalet ve perişanlık manzaralarından uzak, dimdik ayakta kalmıştır." diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, bunun, Türkiye demokrasisinin, etkin devlet yönetiminin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devletin gücünü halkı için nasıl etkin şekilde kullandığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.
Toplu sözleşme süreçlerinde de sosyal devlet anlayışıyla devletle toplumun bir araya geldiğine işaret eden Bakan Bilgin, memur ve işçilerle yapılan iki toplu sözleşmede bütün taleplerin neredeyse tamamının karşılandığını ifade etti. Bakan Bilgin, "Bu, Türkiye için aynı zamanda devletle çalışan arasında kurulan mutabakatın, iletişimin gücünü ifade etmektedir." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, bugün çeşitli sektörleri temsil eden yaklaşık 1000 işçinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandığını ve bunun bir ilk olduğunu da vurguladı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da bugünkü buluşmaya, 5 milyon işçi ve ailesini temsilen, maden, makine-kimya, karayolları, demiryolları, PTT çalışanları, sağlık, tarım, petrol, deniz, enerji gibi alanlardan işçilerin katıldığını dile getirdi. Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işçilerin taleplerine, sıkıntılarının çözümüne gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerini iletti.
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