İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı ise bin 500 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltilmiştir. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.