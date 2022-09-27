Bakan Bilgin resmen duyurdu!

“Çözülebilecek sorunları hemen çözmemiz lazım. Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim. Burada emekliliği hak etme şartlarını standardize etmemiz lazım. Bu hem farklı mesleklerde çalışan insanlar arasında adaletsizlik duygusunun oluşmasını ortadan kaldırır hem de devletle toplum arasındaki güven duygusunu güçlendirir. Çalışma Bakanlığı her insanımızın yanındadır”

PRİM EŞİTLEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Bakanın açıklamasından hemen sonra Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun formüller hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdursun konu hakkında, "EYT’lilerde 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar 5 bin gün ile SSK’dan emekli olmalı. Çünkü kendileri ilk sigortalı olduğunda böyle bir hakkı vardı. Bağ-Kur ve emekli sandığında 7200 ve 9000 gün. Ancak SSK’da 5000 günden fazla prim gün sayısı olanlar da dahil herkesin EYT’li statüsüne alınması lazım. Primi az olan da çok olan da aynı şekilde emekli olacak. Ancak iş emekli aylığına gelindiğinde 5 bin gün ile emekli olan ile 9 bin gün ile emekli olanın aylıklarının farklı verilmesi lazım. Yani fazla çalışılan günlerin bir anlamı olmalı” ifadelerini kullandı.

ŞARTLAR HESAPLANIYOR

Maaş hesaplaması hakkında EYT'lilerin emekli oldukları tarihte primlerine ve kazançlarına göre maaş belirlenecek. Buna göre üç dönem esas alınacak. 1999 öncesi 1999 ile 2008 arası ve 2008 sonrası dönem değerlendirilerek üç ayrı hesaplama yapılacak. Bu üç hesap birleştirilerek emekli maaşı ortaya çıkartılacak.