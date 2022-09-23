Ocak ayının yaklaşmasıyla 2023 yılı asgari ücret tartışmaları gündeme gelirken, asgari ücrete ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. Bilindiği gibi son olarak asgari ücrete temmuz ayında yüzde 30 oranında zam yapılarak asgari ücret net 5 bin 500 TL olmuştu. Peki "2023 Ocak ayı asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelir?" İşte 2023 ocak ayı asgari ücret son dakika gelişmeleri...