Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Sorusu yanıtını arıyor. 2022 Aralık ayı yılı asgari ücret tutarı, brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak açıklanmıştı. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Başka bir duyuru da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan geldi. İşte, merak edilen soruların yanıtı...