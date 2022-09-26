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Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı son durum açıklaması! 2023 yeni asgari ücret kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı son durum açıklaması! 2023 yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Asgari ücret zammı son durum, binlerce çalışan ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. 2022 yılı Temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye yükseltilen asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. İşte, asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

26.09.2022 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari Ücret Komisyonu Temmuz ayı toplantısının ardından asgari ücret yüzde 30 oranında ara zam uygulanmıştı. Yeni asgari ücret 4 bin 253 TL'den  5 bin 500 TL'ye yükselirken gözler 2023 asgari ücret zammına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamasının ardından "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oalcak?" sorusu gündeme geldi. İşte, asgari ücret zammı son durum açıklamaları ve detayları...

  • BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık.

  • MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471  TL, net 5500,35 TL olarak belirlendi.

  • 2023 YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammına ilişkin olarak  "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür." ifadelerini kullandı.

  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

    Temmuz ara zammının ardından 5500 TL'ye yükselen asgari ücrete yüzde 10 ila 20 arasında zam gelmesi durumunda yeni asgari ücretin 7 bin lira seviyelerine ulaşması bekleniyor.

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