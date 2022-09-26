Asgari Ücret Komisyonu Temmuz ayı toplantısının ardından asgari ücret yüzde 30 oranında ara zam uygulanmıştı. Yeni asgari ücret 4 bin 253 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükselirken gözler 2023 asgari ücret zammına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamasının ardından "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oalcak?" sorusu gündeme geldi. İşte, asgari ücret zammı son durum açıklamaları ve detayları...