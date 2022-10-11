Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ücret tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Asgari ücretin, üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını belirten Bakan Bilgin "Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek" dedi.