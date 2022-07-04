Bakan Bilgin: Daha fazla zam vermek isterdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 24 TV'de soruları yanıtladı. Devletin çalışanlarını ve emeklilerini koruma bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Bakan Bilgin, "Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz. Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik." şeklinde konuştu.
Zamdan tüm çalışanların istifade edeceğini söyleyen Bakan Bilgin, "Devlet 90 milyar lira alacağından vazgeçti. Çalışanları için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. Türkiye, 6 milyar civarında iş verene destek verdi. Yaklaşık 100 milyar destek verdiğimizi söyleyebilirim. Bunu çalışanlarımız için yaptık." ifadelerini kullandı.
Asgari ücret tartışmalarına da değinen Bilgin, "Yüzde 30'luk zam 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi. İşçilere verilen zam memurların altında değil. Arada bir fark yok. Aradaki fark, işçilere verdiğimiz zammı eksik bularak yıl sonuna kadar tamamladık. Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir. Bazılarının asgari ücrete 3 ayda bir zam yapalım talebi var. Onu yaptığımız zaman etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
Enflasyondaki artışın beklentilerin üzerinde çıktığını söyleyen Bilgin, "Sorun yok mu, var. Sorun enflasyonun kendisi. Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız. Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak." dedi.
Sendikaların belirlediği 6 bin TL'nin üzerindeki açlık sınırı çalışmasının bilimsel temeli olmadığını söyleyen Bilgin, "Türkiye’deki açlık sınırı 3 bin 600 lira ile 4 bin lira arasındadır." dedi.
Bakan Bilgin, sözleşmeli sorununu sadeleştireceklerini, kadro hakkı tanıyacaklarını açıklarken EYT konusunun da masada olduğunu yineledi.
Haber Görseli: AA
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