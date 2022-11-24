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Bakan Bilgin açıkladı: 'Kabine'nin gündeminde!' Sözleşmeliye kadroda son dakika! Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak?

Bakan Bilgin açıkladı: 'Kabine'nin gündeminde!' Sözleşmeliye kadroda son dakika!

Sözleşmeliye kadro konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 28 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacağına vurgu yaptı. Yaşanan bu gelişmenin ardından sözleşmeliye kadro çıkar mı sorusunu gündeme getirdi. İşte sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum...

Giriş: 24.11.2022 - 21:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sözleşmeli çalışanlar tarafından merakla beklenen kadro düzenlemesinde müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro düzenlemesinin  28 Kasım Pazartesi gerçekleşecek Kabine'nin gündeminde olacağını belirtti. Peki Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, hangi tarihte meclise gelecek? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK TARİH AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Kasım'daki Kabine Toplantısı sonrasında gelen bir soru üzerine sözleşmelilerin kadroya girişiyle ilgili şunları söyledi:

    "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

  • TARİH BELLİ OLDU!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda sözleşmeli personel düzenlemesinin 28 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacağını söyledi

  • BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE NE SÖYLEMİŞTİ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro ile ilgili olarak "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz." dedi. Bu açıklamaya göre Kasım ayı sonuna kadar çalışmanın tamamlanması bekleniyor

    4B'Lİ PERSONELLERİN TÜMÜ KADROLU OLACAK MI?

    Bakan Bilgin yaptığı açıklamada çalışmanın sadece 4B'lileri kapsayacağını söyledi. 4A zaten kamu kadrosu olduğu için 4A'lıların kadroya girişi gibi bir durum söz konusu değil. Düzenlemeyle 4B'li çalışanlar 4A'lı olarak kamuda geçici kadrodan asil kadroya geçmiş olacaklar.

  • DÜZENLEMEDEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

    Söz konusu düzenleme yasalaştığında yaklaşık 600 bine yakın sözleşmeli kamu personeli kadroya geçmiş olacak.

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