Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.729,49 %-0,92
        DOLAR 41,2362 %0,19
        EURO 48,3687 %0,71
        GRAM ALTIN 4.756,89 %1,39
        FAİZ 40,78 %-0,63
        GÜMÜŞ GRAM 54,38 %0,92
        BITCOIN 110.885,00 %-0,68
        GBP/TRY 55,7174 %0,64
        EUR/USD 1,1717 %0,58
        BRENT 65,50 %-2,22
        ÇEYREK ALTIN 7.777,52 %1,39
        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar, Türkiye'nin milli güvenliği için nükleer enerjinin şart olduğunu söyledi - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar, Türkiye'nin milli güvenliği için nükleer enerjinin şart olduğunu söyledi

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye'nin milli güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, "Türkiye, nükleer enerji serüveninde özellikle son 15 yılda çok önemli bir merhale katetti" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 16:51 Güncelleme: 06.09.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütücülüğünde Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın final etkinliği İstanbul'da gerçekleştirildi.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) Küçükçekmece'deki yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin enerji bağımsızlığı bağlamında nükleerle ilgili hedeflerini ve enerji vizyonunu anlattı.

        Türkiye'nin enerjide bağımsızlık mücadelesini sürdürdüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Türkiye, enerji talebi sürekli artan bir ülke ve dünyadaki trendlere baktığınızda da dünya çok büyük bir hızla elektrikleşiyor." dedi.

        REKLAM

        Bayraktar, dünyada yaklaşık 600 milyon kişinin elektriğe erişiminin olmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

        "Elektrik talebi, dünyada büyük bir hızla artıyor. Özellikle yapay zeka için hala daha muhafazakar tahminlerin olduğunu söyleyebilirim ama 2030'larda yaklaşık 945 teravatsaatlik bir ilave güç, elektrik ihtiyacı gerekiyor yani dünyanın sadece AI kaynaklı elektrik talebini karşılaması için bir Fransa, bir Almanya daha yapmamız lazım 2030'a kadar."

        Karbonsuzlaşma hedeflerine ilişkin Bayraktar, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede daha temiz kaynakların önemini vurgulayarak, "Bizim atmosfere salacak daha fazla emisyon bütçemiz kalmadı. Burada da yenilenebilir kaynaklar, enerji verimliliği, enerjimizi daha karbonsuz, düşük karbonlu elde etmeyle alakalı büyük bir trend var." dedi.

        Bayraktar, arz güvenliğinin tüm bu süreçleri kapsayan en önemli husus olduğunu belirterek, artan talep ve karbonsuzlaşma hedefleri doğrultusunda enerjinin kesintisiz, kaliteli ve uygun maliyetle sağlanması gerektiğini ifade etti.

        REKLAM

        Türkiye'nin de benzer patikada gittiğini dile getiren Bayraktar, "Türkiye'de son 20 yılda 3 katına çıkan bir talep artışı var. Nüfus artışı istediğimiz ölçüde değil ama Türkiye'nin nüfusu büyüyor. Türkiye'nin sanayisi, ekonomisi büyüyor, şehirleşme devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir atmosferde bizim elektrik talebimiz artıyor. Artmaya bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.

        "Bu iş, bizim için milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası"

        Bayraktar, Türkiye'deki elektrik talebinin 2035 için yıllık ortalama yüzde 3,5 artacağının tahmin edildiğini söyledi.

        "2035-2055 dönemine baktığınızda her yıl yüzde 5'lerin üzerinde büyümeyi öngörüyoruz ve yaklaşık 1050 teravatasatlik bir büyümeyle gireceğiz." diyen Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Bu yaptığımız tahminlerin ötesinde bir büyüme göreceğiz elektrikte çünkü her şey değişiyor iklim etkisiyle. Bu yaz ağırlıklı olarak klimaların etkisiyle inanılmaz bir talep var Türkiye'de. Dolayısıyla aşırı sıcakların getirdiği anormal talep artışlarını ve anlık talep artışlarını da karşılamamız lazım.

        Türkiye'nin açmazı şu: Maalesef kullandığımız üç birim 'primer' enerjinin ikisini maalesef ithal ediyoruz. Bu, bizim ekonomimizdeki en önemli açmazlardan biri haline dönüşüyor çünkü Türkiye, her yıl 70 ila 90 milyar doları enerji ithalatı için kullanıyor."

        REKLAM

        Türkiye'nin artan talebi karşılaması gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Bu talebi karşılarken dışa bağımlılığı nasıl düşürürüz? Buna çözüm aramaya çalışıyoruz. Türkiye'yi bu anlamda inanıyorum ki enerjide bağımsız hale getirdiğimizde ekonomik bağımsızlığımızı sağlamış olacağız. Bu iş, bizim için milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası." dedi.

        Bayraktar, bu kapsamda özellikle TEKNOFEST çatısı altındaki bu organizasyonun çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin enerjiyi verimli kullanma, yenilenebilir kaynakları sisteme katma ve petrol ile doğal gaz bağımlılığını azaltma adımlarına değinen Bayraktar, dünyanın birçok bölgesinde arama ve üretim projelerinde yer alan Türkiye için olduğu kadar dünya için de nükleer enerjinin vazgeçilmez olduğunu söyledi.

        Bayraktar, nükleer enerjinin dışa bağımlılığı azaltma ve karbon emisyonlarını düşürme açısından önemine işaret ederek, 2023 Dubai'de aralarında gelişmiş ülkelerin bulunduğu ülkelerin ortaya koyduğu deklarasyonun, 2050'de mevcut nükleer gücü yaklaşık üç katına çıkarma hedefini hatırlattı.

        İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan nükleer serüvenin, nükleerin altın çağına doğru gittiğini vurgulayan Bakraktar, "Türkiye, 2010 yılında yaklaşık 70 yıllık nükleer enerji serüveninde özellikle son 15 yılda çok önemli bir merhale katetti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle (NGS) başlayan süreç, oradaki eğitim ayağı, öğrencilerimizin Rusya'ya, farklı ülkelere lisans, yüksek lisans, doktora için gitmesi, Akkuyu NGS'nin yapılıyor olması, Türkiye'de nükleerde önemli bir çığır açtı." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Bayraktar, Türkiye’nin en az 15 bin megavatlık konvansiyonel nükleer güce sahip olması gerektiğini belirterek, "Akkuyu, Sinop ve Trakya'da en az 12 tane büyük ve küçük nükleer reaktöre sahip olmamız lazım." dedi.

        Bu kapasitenin yanı sıra enerji vizyonlarında vurguladıkları şekilde en az 5 bin megavatlık küçük modüler reaktöre (SMR) ihtiyaç olduğunu kaydeden Bayraktar, SMR teknolojisinin millileştirilerek Türkiye’nin kendi imkanlarıyla üretir hale gelmesinde TEKNOFEST yarışmalarının önemli rol oynayacağını dile getirdi.

        Bayraktar, geçen yıl Adana’da başlayan yarışmanın bu yıl Küçükçekmece Yerleşkesi'nde yapılmasının anlamlı olduğunu belirterek, "Çünkü Çekmece, Türkiye'de nükleerin doğduğu yer. Buraya tekrar dönüyor olmak, yeni bir doğuşun işareti olur diye düşünüyorum. Bu 5 bin megavatlık SMR ile ki inşallah bunun çok daha üzerine çıkabiliriz. Powershiplerimiz, sanayimizin ihtiyaç duyduğu enerjinin kesintisiz şekilde karşılanmasıyla, yarın veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu enerjinin kesintisiz şekilde karşılanmasıyla, bu nükleer serüvenle ülkemizi çok farklı bir noktaya götürmek adına büyük bir gayretin içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve öğrenciler de katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa