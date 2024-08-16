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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Gabar paylaşımında bulundu.

Bakan Bayraktar "Gabar keşfi bu vatanın evlatlarının emeğiyle umudun adı oldu. Gabar'da yaktığımız bu meşale, milletimizin gücüyle daima alevlenecek. Geleceğimiz için yerli kaynaklarımızı milletimize kazandırmaya devam edeceğiz." dedi

Gabar keşfi bu vatanın evlatlarının emeğiyle umudun adı oldu.



Gabar'da yaktığımız bu meşale, milletimizin gücüyle daima alevlenecek.



Geleceğimiz için yerli kaynaklarımızı milletimize kazandırmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/K0Wi2YuBHY — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 16, 2024

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Gabar'da bugün 41 kuyuda günlük 45 bin varil üretim yapılırken, 3 bin kişiye istihdam imkânı da sağlandı.