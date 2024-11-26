Bakan Bayraktar: Arz güvenliği açısından gaza ihtiyacımız var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Rus enerji şirketi olan Gazprombank'a yaptırım uygulamasına ilişkin "Türkiye'ye muafiyet sağlanmalı" dedi. Bakan bayraktar, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bayraktar, ABD'nin Gazprombank'a ilişkin yaptırımının Türkiye'yi etkileyeceğini söyledi. Bayraktar, "Para ödeyemezsek gaz alamayız. Dışişleri bakanlığımız görüşmeleri sürdürüyor. Bizim arz güvenliği açısından gaza ihtiyacımız var" dedi.

Bayraktar, "Geçmişte İran’a yaptırım vardı ama doğal gazda muafiyet vardı biliyorsunuz. Biz de Rus doğalgazı için ABD’den böyle bir muafiyet istiyoruz. Türkiye’ye muafiyet verilmezse hedef Rusya değil, Türkiye demektir" ifadelerini kullandı.

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