Bakan Bak'tan Denizli'deki kaza için taziye mesajı! - Diğer Haberleri

Bakan Bak'tan Denizli'deki kaza için taziye mesajı! - Diğer Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Denizli'nin Buldan ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

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"Denizli'de düzenlenecek Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den hareket eden midibüsün Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilmesi sonucu 2 sporcumuzun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sporcularımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum."